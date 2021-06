Kommentar zum Portugal-Sieg : Respekt: Deutschland – plötzlich ein Titelkandidat bei der EM

Das Team von Joachim Löw überzeugte bei der Partie am Samstagabend – und nimmt die Jagd auf den Titel auf, ist Jürgen Muhl überzeugt.

München | Donnerwetter, Anerkennung, Respekt: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist wieder eine. Sie imponierte mit einer Leistung, die an gute Zeiten anknüpft, die in Teilen an 2014 erinnert, als die Deutschen in Brasilien Weltmeister wurden. So schnell kann es gehen. Auch interessant: Mutig und offensivstark: Deutschland schlägt Portugal mit 4:2 V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.