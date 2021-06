Alle 24 Teams der Fußball-EM im Überblick : Gruppe C: Österreich mit viel „deutschem“ Personal

Zum zweiten Mal nach 2016 treten bei der Fußball-Europameisterschaft 24 Länder an. In sechs Vierergruppen geht es um die 16 Plätze für das Achtelfinale. An dieser Stelle gibt es eine Einschätzung zu allen Teilnehmern. Hier die Gruppe C.

Osnabrück | Österreich: Der Trainer Franco Foda ist Deutscher. 21 der 26 Spieler haben vergangene Saison in der Bundesliga gespielt. Das allein ist kein Qualitätsmerkmal, dennoch ist der Mannschaft einiges zuzutrauen. Vor der EM stimmte die Form allerdings weniger: Aus den letzten sechs Spielen gab es nur einen Sieg für David Alaba und Co. Platzierungstipp: Erste...

