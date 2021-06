Verletzte im EM-Stadion : Greenpeace-Aktion: Polizei ermittelt nach Gleitschirmlandung

Ein Greenpeace-Aktivist muss kurz vor Anpfiff des deutschen EM-Spiels mit einem Motorschirm mitten im Stadion notlanden. Zwei Menschen werden verletzt. Es hagelt Kritik von allen Seiten – dem Flieger drohen Konsequenzen.

München | Nach der missglückten Protestaktion vor dem EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich ermittelt die Polizei wegen verschiedener Delikte nach dem Strafgesetzbuch – und dem Luftverkehrsgesetz. Das teilte das Polizeipräsidium München am Mittwoch mit. Ein 38 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg war am Vorabend kurz vor dem An...

