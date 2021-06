EM-Spiel gegen England : Für Anreise deutscher Fans nach Wembley ist es schon zu spät

Die scharfen Einreiseregeln in Großbritannien verhindern einen Stadionbesuch für deutsche Fans. Wer am Freitag nach London reisen will, kommt nicht mehr rechtzeitig zum EM-Spiel gegen England aus der Quarantäne.

London | Die Vorfreude auf den EM-Achtelfinalkracher England gegen Deutschland am Dienstagabend im legendären Londoner Wembley-Stadion bekommt einen entscheidenden Dämpfer: die Corona-Einreiseregeln in Großbritannien. Für deutsche Fans, die spontan einen London-Trip planten, standen die Chancen noch ins Stadion zu kommen, denkbar schlecht. Einreise während ...

