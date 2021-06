Glosse zur DFB-Niederlage : Deutschland verliert gegen Frankreich: Vier Sterne, kein Geschmack

Kein Wunder, dass die Mannschaft ob des fehlenden geschmacklichen Kompasses ihres Chefs de Cuisine – Jogi Löw – gelegentlich sogar auf französischen Gegenspielern herumkaute.

Flensburg / München | Am Ende hatten sie alle an der Niederlage zu knabbern, und das 0:1 gegen die Gault-Millau-Nation Frankreich schmeckte erwartungsgemäß keinem der deutschen Nationalspieler. Dabei war Deutschland mit vier Sternen ins Turnier gestartet, das ist einer mehr, als der Guide Michelin vergibt. So mancher Koch würde sich dafür beide Füße abhacken. Aber Fußba...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.