Warmschießen für die EM : DFB-Auswahl überzeugt im letzten Test beim 7:1 gegen Lettland

Den emotionalsten Moment gab es am Montag bereits vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Lettland. Mit 7:1 (5:0) gewann die DFB-Auswahl den letzten Test vor der Fußball-Europameisterschaft.

Düsseldorf | Kurz vor Beginn stellten sich alle im deutschen Tross zu einem Spalier auf. Hindurch ging Manuel Neuer. Der 35-Jährige war auf dem Weg zu seinem 100. Länderspiel. Als erster Torhüter in der Geschichte des DFB knackte er diese Marke. Der Jubilar wird bejubelt 1000 Zuschauer waren in der riesigen Arena in Düsseldorf. Es klingt wenig, aber immerhin...

