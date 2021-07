Hotspots London und St. Petersburg : Corona bei der Fußball-EM: Mehr Fans, mehr Fälle, mehr Gefahr

Reiserückkehrer von der Fußball-EM tragen oft die Delta-Variante mit in die Heimat. Bei der UEFA spielt man das Risiko herunter.

Osnabrück | Spannende und mitreißende Fußball-Duelle, gefeiert von vielen bunt gekleideten Menschen auf den Tribünen der Stadien Europas, die laut singen und sich umarmen: Es ist diese Komposition an Bildern, die auch an diesem EM-Viertelfinal-Wochenende wieder in die Wohnzimmer der TV-Zuschauer schwappt. Und Verbänden wie der UEFA ihren finanziellen Reichtum gar...

