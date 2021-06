Umfrage des Tages : 45.000 Menschen im Wembley-Stadion – fahrlässig oder okay?

Vor dem EM-Achtelfinale zwischen England und Deutschland wird die Kritik an der Zuschauer-Aufstockung für das Wembley-Stadion und am Fanverhalten in der Coronavirus-Pandemie lauter.

29. Juni 2021, 12:00 Uhr

London | Im Londoner Wembley-Stadion sollen am Dienstagabend 45.000 Menschen sitzen. Gleichzeitig steigt die Inzidenz in Großbritannien angesichts der sich immer stärker ausbreitenden Delta-Variante weiter an und liegt mittlerweile bei 169.

Ist es daher verantwortungslos, so viele Menschen ins Stadion zu lassen – was meinen Sie?