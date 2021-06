Auftakt in Rom : Fußball-EM mit Show vor Italien-Türkei eröffnet

Mit einem Jahr Verzögerung wegen der Corona-Pandemie ist die paneuropäische Fußball-Europameisterschaft nun doch noch eröffnet worden. Vor der ersten Partie zwischen Italien und der Türkei gab es eine prominent besetzte Show.

Roma | Nach der Eröffnungsfeier in Rom rollt nun bei der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft der Ball. Auftritten von Andrea Bocelli sowie U2-Sänger Bono, Gitarrist The Edge und DJ Martin Garrix folgte am Freitagabend im Olympiastadion der Anpfiff des ersten Vorrundenspiels zwischen Italien und der Türkei. Das Turnier in elf Ländern, das wegen der...

