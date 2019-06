Doppeleinsatz geplant : Mbappé will an EM und Olympia teilnehmen

Starstürmer und Weltmeister Kylian Mbappé hätte nichts gegen einen Doppel-Einsatz für Frankreich im Fußball-Sommer 2020. Laut Medienberichten würde der 20-Jährige gerne nicht nur für die Équipe tricolore bei der EM spielen, sondern auch für die U21 bei den Olympischen Spielen in Tokio.

von dpa

26. Juni 2019, 14:51 Uhr

Frankreichs Juniorenteam hatte sich am Dienstag durch den Halbfinal-Einzug bei der U21-EM die Olympia-Teilnahme gesichert.

Ein Mitwirken Mbappés in Tokio ist aber sehr unwahrscheinlich. Die Sommerspiele beginnen am 24. Juli 2020 und damit nur zwölf Tage nach dem EM-Finale in London. Gegen eine Doppelbelastung seines Starstürmers dürfte Trainer Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain erhebliche Einwände haben.

Der Präsident des französischen Fußballverbandes, Noël Le Graët, betonte laut der Regionalzeitung «Le Parisien», dass U21-Trainer Sylvain Ripoll über den Olympia-Kader entscheiden werde. Bislang spielte Mbappé noch nie für Frankreichs Juniorenteam.