Europameisterschaft : Löw testet im EM-Trainingslager gegen Dänemark

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird in der Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft ein Testspiel gegen Dänemark austragen.

Telfs | Die Partie findet am 2. Juni im Trainingslager im österreichischen Seefeld statt. Der Spielort für den Vergleich mit dem EM-Teilnehmer ist noch offen, wie der DFB bekanntgab. Im Gespräch ist das nahe zu Seefeld gelegene Tivoli Stadion in Innsbruck. Das Trainingscamp in Tirol soll am 25. Mai beginnen. Zum Abschluss bestreitet Bundestrainer Joachim L...

