Nationalmannschaft : Lahm: Deutschland zählt zu EM-Mitfavoriten

Für den Weltmeister-Kapitän von 2014 hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in diesem Jahr Titelchancen. Für die Rückkehr von drei früheren Teamkollegen wirbt Philipp Lahm nicht.

Frankfurt am Main | Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm sieht für das deutsche Fußball-Nationalteam vor dem Start in das EM-Jahr Titelchancen. „Es hat die Qualität, es zählt zu den Mitfavoriten bei der EM“, sagte der 37-Jährige in einem „Stern“-Interview. Für die Auswahl v...

