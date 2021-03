24. Spieltag : Fußball-Bundesliga am Samstag: Sechs Spiele, sechs Köpfe

Im Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund will Joshua Kimmich wieder für Furore sorgen. Beim VfB steht laut Trainer Pellegrino Matarazzo ein „Monster“ im Tor - und Bayer-Coach Peter Bosz sollte aller Rückendeckung zum Trotz endlich punkten.

Frankfurt am Main | Leverkusens Trainer Bosz will eine Serie beenden, Hertha-Coach Pal Dardai eine fortsetzen. In Wolfsburg steht ein Niederländer im Fokus, beim SC Freiburg will es ein Franzose seinem Landsmann Franck Ribéry gleichtun. Und bei den Bayern? Möchte Joshua Kimmich die Prophezeiungen von Lothar Matthäus nicht enttäuschen: Sechs Spiele, sechs Köpfe, auf di...

