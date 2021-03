26. Spieltag : Fußball-Bundesliga am Samstag: Fünf Spiele, fünf Köpfe

Marco Rose und Markus Gisdol haben schon angenehmere Zeiten erlebt als Trainer. Besser läuft es für VfB-Stürmer Kalajdzic, der mit dem VfB bei den Bayern antritt. Ein Wolfsburger musste eine Enttäuschung hinnehmen.

Frankfurt am Main | Zwei Top-Stürmer mit unterschiedlicher Bilanz, zwei Trainer mit ungemütlichem Arbeitsplatz und ein formstarker Mittelfeldspieler, der aber wieder nicht zur Nationalelf darf - fünf Spiele, fünf Köpfe, auf die in den Samstagsspielen zu achten ist: SASA KALAJDZIC: Ein Tor fehlt dem Österreicher noch zum Vereinsrekord. In den vergangenen sieben Bundesl...

