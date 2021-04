31. Spieltag : Funkels Rettungsmission läuft: Kölner Zittersieg in Augsburg

Der 1. FC Köln setzt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen weiteren Akzent und zieht Augsburg wieder mit in die Gefahrenzone. Das Aufbäumen der anfangs desolaten Gastgeber kommt zu spät.

Augsburg | Friedhelm Funkel jubelte kurz am Spielfeldrand und musste dann erst mal ganz tief durchatmen. Die Rettungsmission des Trainer-Oldies beim 1. FC Köln hat in einem verrückten Fußballspiel beim FC Augsburg weiteren Schwung erhalten. Drei Tage nach dem 2:1 gegen RB Leipzig hätten die Rheinländer zum Auftakt des 31. Spieltags in der Bundesliga beim 3:2 ...

