Für das Beste nur die Besten

Matthias Wohlrab

10. Oktober 2020, 13:06 Uhr

Vor den Nations-League-Spielen gegen die Ukraine und die Schweiz wird die Kritik an Bundestrainer Joachim Löw immer lauter – weil die deutsche Nationalelf nicht mehr gewinnt. Aber ist es wirklich so einfach? Meines Erachtens ist es noch viel einfacher. Oder um es mit Oscar Wilde zu sagen: „Ich habe einen einfachen Geschmack. Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.“ Soll heißen: Für das Beste müssen stets die Besten ran.

Der Bundestrainer hat nach der verkorksten WM 2018 anfangs fast störrisch an den ehemals Besten festgehalten, um schließlich eine Kehrtwende zu vollziehen. In der Hoffnung, dass talentierte Nachwuchsspieler bald die Besten sein würden. Und tatsächlich konnten diese sich in der Folge frei entfalten, so wie es gedacht war. Aber frei leider nur bis zu ihrem individuellen Limit. Kaum einer ist über sich hinausgewachsen – und damit die gesamte Mannschaft nicht.

Es gibt einige Lichtblicke, aber echte Führungspersönlichkeiten sucht man vergeblich. Ob Brandt, Gnabry, Havertz, Draxler oder Werner – keiner hat (bisher) die Strahlkraft eines Thomas Müller. Der darf nicht mehr mitspielen, weil Löw die Entwicklung des Nachwuchses nicht behindern wollte. Doch da liegt der Fehler.

„Erstklassige ertragen Erstklassige, Zweitklassige ertragen nur Drittklassige“, heißt es. Die erstklassigen Spitzenkräfte wie Müller, Hummels und Boateng hätten sich mit erstklassigem Nachwuchs messen müssen. Das wäre gut gewesen für beide Seiten – die Arrivierten und den Nachwuchs. Ausschließlich diejenigen, die wenigstens ab und an mit den Besten mithalten können, sollten immer wieder ihre Chance in der Startelf erhalten.

Das hat nicht nur etwas mit Leistung zu tun, sondern auch mit Anspruch. Es geht nämlich langfristig nicht nur darum, sich im Kollektiv über den einen oder anderen Sieg zu freuen. Vor allem ist es auf dem Weg zu einem großen Turnier wie der EM wichtig, dass es eine Weiterentwicklung gibt, die man sehen kann, und die die Akteure spüren.

Das war lange Jahre der Erfolgsweg von Joachim Löw. Er hat vielen jungen Spielern, bei denen er größeres Potenzial vermutete, eine Chance gegeben. Aber immer nur sukzessive, einer nach dem anderen. Das verlässliche Korsett der Führungsspieler wurde nicht in Frage gestellt, stattdessen in schwächeren Phasen gestärkt. Denn Löw wusste, auf wen er sich verlassen konnte. Und die Hauptakteure waren sich seines Vertrauens sicher. Ein Vertrauen, das Verantwortung schuf – und das es momentan nicht gibt.

Eine Entwicklung in die richtige Richtung kann sich schwerlich einstellen, wenn inflationär immer neue Spieler ins kalte Wasser geworfen werden. Der Bundestrainer hat Recht, wenn er sagt, dass Testspiele wie gegen die Türkei keinen Sinn ergeben. Aber noch unsinniger ist es, einen Kader mit 28 Spielern dafür zu nominieren und mehr als die Hälfte der Mannschaft während des Spiels auszutauschen.

Richtiger wäre es, die Besten des Nachwuchses neben den Besten endlich durchspielen zu lassen. Oder wie Sean Connery alias James Bond sagt: „Nichts ist hilfreicher als eine Herausforderung, um das Beste in einem Menschen hervorzurufen.“







TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen