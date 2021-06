Bundesliga : Fünf Neue bei Bielefelder Auftakt – Kramer zufrieden

Arminia Bielefeld ist am Mittwoch mit fünf neuen Spielern in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga eingestiegen.

Bielefeld | Chefcoach Frank Kramer konnte zur ersten Einheit auch den kurz vor dem Trainingsauftakt vom portugiesischen Zweitligisten CD Feirense verpflichteten Innenverteidiger Guilherme Ramos begrüßen. Zudem nahmen die weiteren Zugänge Florian Krüger (Erzgebirge Aue), Bryan Lasme (FC Sochaux), Janni Serra (Holstein Kiel) und Sebastian Vasiliadis (SC Paderborn) ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.