2. Liga : Fritz: Werder hat Platzsturm-Szenario noch nicht besprochen

Nach dem Trend zum Platzsturm in vielen Stadien hat Aufstiegsfavorit Werder Bremen das Szenario noch nicht thematisiert. „Da haben wir intern noch nicht drüber gesprochen“, sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz am Dienstag in einer Medienrunde. „In erster Linie zählt die Sicherheit bei jedem Einzelnen, das ist das Entscheidende.“ Bei der konkreten Planung seien vor allem die Sicherheitsbeauftragten des Vereins beteiligt.

Wichtig sei, „dass jeder Rücksicht nimm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.