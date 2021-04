Debatte um Eliteliga : Freiburgs Streich zu Super League: „Fast schon ein Hohn“

Obwohl die Pläne für die europäische Super League als gescheitert gelten, rechnet Freiburgs Trainer Christian Streich, dass das Thema damit nicht grundsätzlich beendet ist.

Freiburg im Breisgau | „Es heißt, sich in Zukunft dagegen zu wehren“, sagte der Coach des badischen Fußball-Bundesligisten, „das war ein Fanal, was da gesandt wurde an vollständig absurden Vorstellungen und Verdrehungen der Tatsachen. Es wurde ja so dargestellt, als soll der Fußball damit gerettet werden, das ist fast schon ein Hohn.“ Auch in Bezug auf die Reform der Cha...

