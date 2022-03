Bundesliga : Freiburg verpasst Coup - aber Streichs Liebe zu Leipzig lebt

Freiburg hat im direkten Duell um die Champions-League-Plätze den ersten Sieg bei RB Leipzig knapp verpasst. Das ärgerte Trainer Christian Streich, der sein Herz überraschend für Leipzig öffnet.

Seine Liebe zu Leipzig konnte Christian Streich schwer verbergen. „Ich finde diese Stadt außergewöhnlich toll. Ich komme wahnsinnig gerne her, auch zum Fußball spielen“, sagte der Trainer des SC Freiburg. Doch ein Makel bleibt: „Wahrscheinlich werde ich in meinen Leben hier nicht mehr gewinnen“, meinte der Coach, dem dazu am Samstag nur vier Minuten fe...

