Frauen-Bundesliga : Wolfsburg und Bayern mit perfektem Start

Die Titel-Favoriten VfL Wolfsburg und FC Bayern München haben auch das zweite Saisonspiel in der Frauenfußball-Bundesliga gewonnen.

von dpa

25. August 2019, 16:07 Uhr

Der deutsche Meister aus Niedersachsen setzte sich am Sonntag beim MSV Duisburg mit 6:1 (3:1) durch. Nationalstürmerin Alexandra Popp brachte den VfL mit einem Doppelpack (27. Minute/31.) früh auf die Siegerstraße, Dominique Janssen mit einem direkt verwandelten Freistoß (45.), Claudia Neto (48.) und Ewa Pajor (74./83.) erzielten die weiteren Tore. Duisburgs Lisa-Marie Makas (34.) gelang nur der zwischenzeitliche Anschluss.

Die Münchnerinnen gewannen bereits am Freitagabend gegen Rekordmeister 1. FFC Frankfurt hoch verdient mit 3:0 (1:0). Matchwinnerin war Lineth Beerensteyn mit zwei Treffern. Frankfurts Sandrine Mauron stellte per Eigentor den Endstand her. «In der ersten Hälfte haben wir uns gegen einen guten Gegner noch etwas schwergetan, sind aber geduldig geblieben. Beim 1:0 waren wir sehr abgezockt, als Lineth die Torchance sehr gut verwertet», sagte Bayern-Trainer Jens Scheuer. «Die zweite Halbzeit war einfach super und wir haben richtig gut Fußball gespielt! Wir haben uns viele gute Torchancen kreiert und das 3:0 ist in der Summe voll in Ordnung.»

Tabellenführer bleibt die TSG 1899 Hoffenheim. Nach dem 6:1 im Auftaktduell beim Aufsteiger FF USV Jena gewannen die Kraichgauerinnen auch gegen Mitaufsteiger 1. FC Köln klar mit 4:0 (3:0). Turbine Potsdam bezwang Jena mit 6:2 (5:2), auch dem SC Sand gelang ein souveräner 3:0 (2:0)-Heimerfolg gegen die SGS Essen. Bayer Leverkusen setzte sich gegen den SC Freiburg mit 1:0 (0:0) durch.