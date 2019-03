FIFA : Videobeweis womöglich bei der Frauenfußball-WM im Einsatz

Bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in diesem Sommer in Frankreich kommt womöglich der Videobeweis zum Einsatz. Eine entsprechende Empfehlung hat das Wettbewerbskomitee des Weltverbandes FIFA in Zürich abgegeben.

von dpa

04. März 2019, 22:10 Uhr

Eine Entscheidung über den Vorschlag soll auf dem Meeting des FIFA-Council im März in Miami fallen. Die WM findet vom 7. Juni bis zum 7. Juli in Frankreich statt. Bei der Männer-WM 2018 in Russland war der Videobeweis bereits zum Einsatz gekommen. Schiedsrichter-Chef Pierluigi Collina berichtete in Zürich von erfolgreichen Schulungen in Abu Dhabi und Doha.