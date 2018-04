Frauenfußball bei Holstein Kiel : Reaktion auf Ausgliederung: Fußballerinnen setzen Zeichen

Die Aktion für mehr Vielfalt ist offenbar eine Reaktion auf die Präsidiumsentscheidung, die Frauenteams auszugliedern.

von Gerrit Hencke

29. April 2018, 13:30 Uhr

Kiel | Der Ball rollt, doch etwas ist merkwürdig an diesem Sonntag beim Spiel der 2. Damenmannschaft der KSV Holstein gegen ATSV Stockelsdorf an der Waldwiese. Die Kieler Spielerinnen in neutralen weißen Trikots stehen fast regungslos auf dem Platz und lassen den Gegner gewähren. Eine ATSV-Spielerin netzt ohne Gegenwehr zum 1:0 ein. Nach dem Wiederanpfiff setzt sich das Team aus Kiel auf den Rasen und bleibt sitzen. Danach setzen sich auch die Stockelsdorfer Spielerinnen hin. Was ist da los?

Die Reaktion hat offenbar einen Hintergrund. Am Freitagabend wurde aus dem Präsidium des Vereins bekannt, dass die Frauenabteilung der KSV Holstein ausgegliedert werden soll. Ab der kommenden Saison sollen sich die Frauen dem VfB Kiel anschließen, da man sich „ganz der Arbeit im Herrenbereich und im männlichen Nachwuchs“ widmen wolle. Matthias Lachmann, Trainer der 2. Frauenmannschaft, sagte auf Nachfrage von shz.de am Freitag, man sei von der Nachricht völlig überrumpelt worden.

Foto: Textkombüse

Zuschauer und auch die Gegnerinnen an diesem Sonntag zeigten sich während der Aktion „Aufstehen für Vielfalt“ solidarisch mit den Kielerinnen. Kritik äußerte am Sonnabend der Grüne Landtagsabgeordnete Lasse Petersdotter. Er schrieb auf Twitter: „Frauen dürfen bei Holstein Kiel also nur noch als Cheerleader mitmachen? Das ist so unfassbar.“

Frauen dürfen bei @Holstein_Kiel also nur noch als Cheerleader mitmachen?

Das ist so unfassbar. Ich war als Balljunge, Security und Fan im Stadion und bin massiv von euch enttäuscht!

Bin schon gespannt auf meinen Termin mit der Geschäftsführung von Holstein Ende Mai... — Lasse Petersdotter (@L_Petersdotter) 28. April 2018

Derzeit spielt die 2. Frauenmannschaft in der Landesliga Holstein, die 1. Mannschaft in der Regionalliga und die B-Juniorinnen in der Oberliga Schleswig-Holstein.