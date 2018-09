DFB-Frauen : Petermann und Peter wieder im Hrubesch-Kader

Lena Petermann und Babett Peter stehen wieder im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen.

25. September 2018, 14:15 Uhr

Bundestrainer Horst Hrubesch nominierte die Potsdamerin und die Wolfsburgerin für das Länderspiel am 6. Oktober (14.00 Uhr) in Essen gegen Österreich, nachdem sie zuletzt in den WM-Qualifikationsspielen noch verletzt gefehlt hatten. Das gab der DFB bekannt.

Aus Krankheits- oder Verletzungsgründen fehlen Melanie Leupolz (FC Bayern München) und Lena Goeßling (VfL Wolfsburg). Zudem stehen weiterhin Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon), Hasret Kayikci (SC Freiburg), Tabea Kemme (Arsenal London), Laura Benkarth (FC Bayern München) und Anna Blässe (VfL Wolfsburg) nicht zur Verfügung. Kathrin Hendrich (FC Bayern München) erhält nach ihrer verletzungsbedingten Pause noch Zeit.

Mit der Partie in Essen beginnt für das Team die WM-Vorbereitung. «Dabei wollen wir die guten Ansätze, die wir in den vergangenen Spielen gezeigt haben, weiterentwickeln und konzentriert arbeiten, um einiges zu optimieren und Abläufe zu automatisieren», sagte Hrubesch. Für ihn beginnt mit der Partie die Abschiedstournee. Der bislang in allen fünf Spielen als verantwortlicher Coach siegreiche Hrubesch übergibt nach den Spielen gegen Österreich, Italien (10. November) und Spanien (13. November) sein Amt an Martina Voss-Tecklenburg, die derzeit noch die Schweizer Nationalmannschaft trainiert.