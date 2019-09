2. Cup-Runde : DFB-Pokal der Frauen: Wolfsburg müht sich zum Sieg

Dortmund (dpa) - Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat mit Mühe das Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen erreicht. Die Wölfinnen setzten sich in der 2. Runde beim Regionalligisten SV Berghofen mit 2:0 (1:0) durch.

07. September 2019, 17:01 Uhr

Nachdem Pia-Sophie Wolter in der 15. Minute getroffen hatte, stellte Lara Dickenmann erst in der 89. Minute den Endstand her. Vize-Meister Bayern München kam zu einem ungefährdeten 5:0 (3:0)-Erfolg bei Eintracht Frankfurt, Aufsteiger 1. FC Köln setzte sich mit 3:1 (0:0) bei Holstein Kiel durch.