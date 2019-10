Ellis-Nachfolger : Andonovski neuer Trainer von Frauenfußball-Weltmeister USA

Vlatko Andonovski ist neuer Nationaltrainer der US-Fußball-Frauen und tritt beim Weltmeister die Nachfolge der zurückgetretenen Jill Ellis an.

28. Oktober 2019, 21:31 Uhr

Der 43 Jahre alte im mazedonischen Skopje geborene Andonovski wurde in New York bei einer Pressekonferenz vom amerikanischen Fußball-Verband präsentiert. Seine ersten Spiele als US-Coach stehen am 7. November in Columbus/Ohio gegen Schweden und drei Tage später in Jacksonville/Florida gegen Costa Rica an.

Ellis hatte nach dem Gewinn des WM-Titels in Frankreich im Sommer ihren Rücktritt angekündigt und ihren Posten Anfang Oktober nach dem Länderspiel gegen Südkorea (1:1) abgegeben. Sie war seit Mai 2014 Frauen-Nationaltrainerin und ist die erste Trainerin, die zweimal nacheinander die Frauen-WM gewann. Andonovski trainierte zuletzt den Verein Reign FC aus Seattle in der US-Frauen-Liga NWSL.