Bundesliga : Fragezeichen bei Hertha hinter Khedira vor Bielefeld-Spiel

Ein Einsatz von Ex-Weltmeister Sami Khedira im womöglich vorentscheidenden Spiel von Hertha BSC an diesem Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Olympiastadion gegen Arminia Bielefeld ist noch offen.

Berlin | Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich am Donnerstag beim 3:0 gegen den SC Freiburg eine Wadenverhärtung zugezogen. Hinter Khedira stehe ein Fragezeichen, sagte Hertha-Sprecher Marcus Jung am Samstag bei einer Pressekonferenz des Berliner Fußball-Bundesligisten. Trainer Pal Dardai deutete an, dass er im dritten Spiel der Herthaner seit Mont...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.