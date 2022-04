2. Liga : Fortuna Düsseldorf verpflichtet Leihspieler Tanaka fest

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den japanischen Nationalspieler Ao Tanaka fest verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2025 ausgestattet. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Der im vergangenen Sommer von Kawasaki Frontale ausgeliehene 23-Jährige hat für die Düsseldorfer in dieser Saison bislang 27 Pflichtspiele absolviert. „Ao Tanaka hat sich in den vergangenen Monaten zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, ihn langfristig an unseren Verein zu binden“, erklärte Fortunas Vorstandsmitglied Klaus Allofs.

