2. Liga : Fortuna Düsseldorf mit Arbeitssieg über den KSC

Fortuna Düsseldorf ist wieder mittendrin im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Das Last-Minute-3:2 gegen den Karlsruher SC bringt das Team nah an die ersten drei Plätze.

Düsseldorf | Trainer Uwe Rösler war an der Außenlinie vor Freude kaum noch zu bremsen. Nach dem Siegtreffer in letzter Minute gegen den Karlsruher SC darf sein Team von Fortuna Düsseldorf weiter auf die direkte Bundesliga-Rückkehr hoffen. Am Montagabend gewannen die Rheinländer gegen den KSC im Zweitliga-Nachholspiel mit 3:2 (1:1). Dank des späten Tors von Shin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.