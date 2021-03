U21-Europameisterschaft : Fokussiert ins Gruppen-Finale: U21 vor hartem „Stück Arbeit“

Ein Punkt reicht der deutschen U21 gegen Rumänien fürs Viertelfinale. Der Einzug in die K.o.-Phase wäre das Erreichen des Minimalziels - und für das Team von Trainer Kuntz ein verdienter Erfolg.

Frankfurt am Main | Stefan Kuntz bleibt vor dem Gruppen-Showdown mit seiner U21-Nationalmannschaft Optimist. Über das schlechtestmögliche Szenario will der Nationaltrainer vor der letzten Vorrunden-Partie bei der EM gegen Rumänien am 30. März (18.00 Uhr/ProSieben) nicht nachdenken. „Das Ausscheiden hat im Moment keinen Platz im Kopf“, sagte er. „Wir konzentrieren uns ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.