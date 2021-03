Gedankenspiel Nübel-Ausleihe : Flick zu Nübel: „Hat gewusst, worauf er sich einlässt“

Zum Gedankenspiel einer Ausleihe von Ersatztorhüter Alexander Nübel hat sich Bayern-Trainer Hansi Flick nicht öffentlich positioniert.

München | „Das sind Dinge, die wir intern besprechen“, sagte der Münchner Trainer. Nübel habe das Recht, die Dinge so zu sehen, aber er „hat auch gewusst, auf was er sich einlässt“. Der 24 Jahre alte Nübel war vor der Saison ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Fußball-Rekordmeister gewechselt und hatte dort einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. In di...

