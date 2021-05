Nationalmannschaft : Flick und Müller: Zeit für große DFB-Comebacks

Joachim Löw berät in Berlin mit seinem engsten Stab. Am 19. Mai beendet er das Rätselraten um Müller, Hummels und Co. DFB-Direktor Bierhoff intensiviert das Werben um Flick. Die Bundestrainerfrage soll vorm EM-Anpfiff geregelt sein.

Frankfurt am Main | Beim Fußball-Nationalteam bahnen sich namhafte Comebacks an. DFB-Direktor Oliver Bierhoff will die „guten Gespräche“ mit dem Wunschkandidaten Hansi Flick nach dem Meisterschaftsgewinn des FC Bayern zügig „intensivieren“ und die Nachfolge für den im Sommer scheidenden Bundestrainer Joachim Löw noch vor dem EM-Anpfiff am 11. Juni finalisieren. „Heute...

