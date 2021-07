Löw-Nachfolger : Flick soll Nationalmannschaft aufbauen, „die Identität hat“

Nach dem Scheitern im Achtelfinale der EM soll nun Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft wieder zu alter Stärke führen.

Frankfurt am Main | Der Ex-Coach des FC Bayern München und frühere Assistent von Joachim Löw tritt seinen Posten am 1. August an. Er ist der elfte Coach der Nationalmannschaft in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes. „Ich wünsche natürlich auch meinem Nachfolger Hansi Flick alles, alles Gute und viel Erfolg“, hatte Löw bei seiner letzten Pressekonferenz als Bun...

