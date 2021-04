Bundesliga : Flick schafft Klarheit: Trainer will FC Bayern verlassen

Die neunte Meisterschaft in Serie ist so gut wie sicher - und die Trainerfrage beim FC Bayern auf einmal auch: Nach dem 3:2 in Wolfsburg verkündet Hansi Flick, den Club nach dieser Saison verlassen zu wollen.

Wolfsburg | Nach einem der wichtigsten Siege in dieser Saison ging Hansi Flick in die Kabine und sagte den Spielern des FC Bayern München, was sie vermutlich schon längst geahnt oder befürchtet hatten: Der Trainer will den alten und so gut wie sicher auch neuen deutschen Fußball-Meister nach dieser Saison und dann sieben Titeln in nur 19 Monaten wieder verlass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.