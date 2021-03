Champions League : Fix: Rückspiel zwischen Leipzig und Liverpool in Budapest

Das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig wird ebenfalls in Budapest ausgetragen.

Puskas Arena | Die Europäische Fußball-Union UEFA bestätigte wie erwartet die Puskas Arena als Spielstätte für die Partie am 10. März (21.00 Uhr/Sky). Die Verlegung war notwendig geworden, da die RB-Profis nach einer Rückkehr aus England aufgrund von bestehenden Corona-Vorschriften für zwei Wochen in Quarantäne gemusst hätten. Bereits das Hinspiel hatte in Budapest ...

