2. Liga : Fix: Hannover-Trainer Kocak muss nach Saisonende gehen

Schluss nach Rundenende: Trainer Kenan Kocak wird den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 nach dieser Saison wie erwartet verlassen.

Hannover | Der Club bestätigte, dass der bis 2023 laufende Vertrag mit dem 40-Jährigen bereits in diesem Sommer aufgelöst wird. „In dieser Saison war die sportliche Entwicklung leider nicht zufriedenstellend. In den Gesprächen in den vergangenen Tagen sind wir zum Ergebnis gekommen, dass eine Auflösung des Vertrags für beide Seiten die richtige Lösung ist“, wird...

