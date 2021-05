Fussball : Finaltag der Amateure ohne Schleswig-Holstein

Fußballverband hofft aber weiter auf eine Fortsetzung des Landespokal-Wettbewerbs und setzt auf sportliche Lösung.

von Ulrich Schröder

03. Mai 2021, 17:15 Uhr

Kiel | Am Finaltag der Amateure am 29. Mai – an dem eigentlich bundesweit die Pokalendspiele im Amateurfußball ausgetragen werden sollen – nimmt in diesem Jahr keine Mannschaft aus Schleswig-Holstein teil. Das teilte der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) am Montag mit.

Sieben Spiele sind im laufenden Landespokal-Wettbewerb noch zu absolvieren (ein Achtelfinale, drei Viertelfinals, zwei Halbfinals und das Endspiel). Um Ende Mai spielen zu können, hätte es einer Ausnahmegenehmigung für die Wiederaufnahme des Trainings bedurft – und die gab es trotz konstruktiver Gespräche mit Innenministerium und dem Gesundheitsamt Ostholstein nicht.

In Schleswig-Holstein sind noch acht Mannschaften von der Landesliga bis zur 3. Liga im Wettbewerb. „So lange es noch Chancen auf eine sportliche Lösung gibt, wollen wir die gern ergreifen“, hatte SHFV-Geschäftsführer Tim Cassel unlängst gesagt. Der Verband hatte auf ein Turnier am Wochenende 21. bis 23. Mai im Uwe Seeler-Fußballpark in Bad Malente gehofft.

Weiter Hoffnung auf sportliche Lösung

Daraus wird nun nichts, aber der SHFV will sich die Option auf eine Weiterführung des Wettbewerbs bis zuletzt offen halten und verzichtet deshalb auf den Finaltag der Amateure. Schleswig-Holsteins Teilnehmer am DFB-Pokal muss erst zum 1. Juli gemeldet werden.

Geht bis Ende Juni immer noch nichts, müsste die Entscheidung am grünen Tisch fallen. „Können Vereine für die Teilnahme am DFB-Vereinspokal nicht termingerecht ermittelt werden, meldet das geschäftsführende Präsidium auf Vorschlag der spielleitenden Ausschüsse einen der Vereine, die zum Meldetermin noch im Pokalwettbewerb vertreten sind“, heißt es in der Spielordnung des SHFV. Cassel dazu: „Dafür müssten wir dann Kriterien erarbeiten.“

Wie es weitergeht, will der Verband am Montag bei einer Videokonferenz mit den Vereinen beraten.