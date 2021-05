Bayern-Derby : FCA will Müller-Rekord mit Lewandowski-Manndeckung schützen

Mit einem Bodyguard für Bayern-Torjäger Robert Lewandowski will Augsburgs Trainer Markus Weinzierl in München den Bundesliga-Torrekord seines „Idols“ Gerd Müller beschützen.

München | Mit einem Bodyguard für Bayern-Torjäger Robert Lewandowski will Augsburgs Trainer Markus Weinzierl in München den Bundesliga-Torrekord seines „Idols“ Gerd Müller beschützen. „Wir überlegen, einen Spieler abzustellen, der Lewandowski überall auf dem Platz hinterherläuft“, kündigte der FCA-Coach an. Vor dem letzten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr/Sky)...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.