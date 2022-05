Transfer : FC St. Pauli verpflichtet Boukhalfa: Dittgen geht

Der FC St. Pauli hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, wechselt Carlo Boukhalfa vom Bundesligisten SC Freiburg ans Millerntor. Zu den Ablösemodalitäten und der Vertragslaufzeit machte der Kiezclub erneut keine Angaben. Der 23 Jahre alte Mittelfeldakteur war zuletzt auf Leihbasis für den SSV Jahn Regensburg tätig. In 33 Pflichtspielen schoss er vier Tore.

Dagegen verlässt Offensiv-Allrounder Maximilian Dittgen mit Ablaufen des Vertrags den Kiezclub. Der 27-Jährige erzielte acht Treffer in 59 Pflichtspielen, zudem bereitete er vier Tore vor. „Lieber Ditte, wir danken Dir für Deinen unermüdlichen Einsatz in den letzten beiden Jahren und wünschen Dir für Deine private und sportliche Zukunft nur das Beste!“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.