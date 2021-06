Premier League : FC Chelsea verlängert auch mit Silva und Giroud

Nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Thomas Tuchel hält Champions-League-Sieger FC Chelsea auch die Profis Thiago Silva und Olivier Giroud.

London | Den Club verlassen wird der 39 Jahre alte Torwart Willy Caballero, dessen Vertrag in diesem Sommer nach vier Jahren ausläuft. Nach dem Champions-League-Finale gegen Manchester City am 29. Mai in Porto, bei dem Silva vorzeitig verletzt ausgewechselt wurde, habe man sich entschieden, die Option auf eine Verlängerung seines Vertrags um ein Jahr zu zie...

