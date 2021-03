Champions League : FC Chelsea spielt gegen Porto zweimal in Sevilla

Trainer Thomas Tuchel und sein FC Chelsea müssen beide Viertelfinal-Spiele in der Fußball-Champions-League gegen den FC Porto im spanischen Sevilla bestreiten, gab die Europäische Fußball-Union UEFA bekannt.

Nyon | Grund dafür sind die Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Im Hinspiel am 7. April ist Porto der Ansetzung nach der Gastgeber, im Rückspiel am 13. April das Premier-League-Team um die deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger. Damit sind nach Angaben der UEFA bereits 19 Spiele in den beiden Europacup-Wettbew...

