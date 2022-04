Hintergrund : FC Bayern droht nächster Königsklassen-K.o gegen Spanier

Zum sechsten Mal in zehn Jahren könnte der FC Bayern in der K.o.-Phase der Champions League gegen ein Fußballteam aus Spanien ausscheiden.

Im Viertelfinale gegen den FC Villarreal müssen die Münchner beim Rückspiel im eigenen Stadion ein 0:1 aufholen. Gleich dreimal scheiterten die Bayern an Real Madrid, einmal am FC Barcelona und einmal an Atlético Madrid. Nur einmal war dabei schon das Viertelfinale Endstation. * Bayern-Aus wegen der Auswärtsregel, die von der UEFA zu dieser Saison abg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.