2. Liga : Favorit Anfang: Bremen präsentiert bald neuen Trainer

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen wird nach Aussage von Sportchef Frank Baumann in den kommenden Tagen einen neuen Trainer präsentieren.

Bremen | Als Favorit gilt laut „Bild am Sonntag“ Markus Anfang vom Zweitliga-Konkurrenten SV Darmstadt 98. Auch Peter Zeidler (FC St. Gallen), Ole Werner (Holstein Kiel) und Stefan Leitl (SpVgg Greuther Fürth) sind demnach in der engeren Auswahl. Auch eine mögliche Ablöse würde die Bremer nicht abschrecken. Anfang ist beispielsweise noch bis 2022 an Darmsta...

