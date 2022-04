Champions League : Fan-Schmähungen: Atlético muss Stadion-Sektion sperren

Wegen diskriminierender Ausfälle seiner Fans im Champions-League-Hinspiel muss der spanische Fußballclub Atlético Madrid eine Stadion-Sektion beim Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City sperren.

Mindestens 5000 Plätze müssen im Stadion Wanda Metropolitano leer bleiben, forderte die Europäische Fußball-Union UEFA in einer Mitteilung. Außerdem müsse Atlético in der Arena ein Banner mit dem Schriftzug „#NoToRacism“ mit dem UEFA-Logo zeigen. Madrid-Fans waren im Hinspiel am vorigen Dienstag durch diskriminierende Aktionen aufgefallen und hatten G...

