Die Fußball-Kolumne : Existenz-Kampf, Sechser-Riege, Trainer-Beben

In seiner Kolumne schreibt der stellvertretende Chefredakteur Jürgen Muhl über die Entwicklungen in der Sportwelt.

von Jürgen Muhl

10. Januar 2021, 16:08 Uhr

Angespannte Lage: Die Finanzsituation der Bundesligisten wird zunehmend schlechter. Mit Ausnahme der Kontostände bei den Bayern, bei Borussia Dortmund, RB Leipzig oder bei den Werksclubs in Leverkusen und Wolfsburg. Und auch bei Hertha BSC soll die Kasse noch stimmen, weil Investor Lars Windhorst immer dann eine Millionen-Überweisung unterschreibt, wenn bei den Berlinern das Rotlicht naht. Beim HSV sind es derzeit mittelständische Unternehmer aus Nord-Niedersachsen, die sich Anteile bei der von Mäzen Kühne angeführten Fußball AG sichern. Weil das Geld auf der Bank nichts bringt, gilt selbst der wirtschaftlich angeschlagene Volkspark-Club als sicherer Hafen. Zumindest vorübergehend.

Der Großteil der Erst- und Zweitligisten muss den Spielbetrieb trotz großer Finanzprobleme aufrecht erhalten, andernfalls steht der Insolvenz-Verwalter im Strafraum. Oder in der „Box“, wie es in der modernen Fußball-Rhetorik heißt. Viele Vereine leben von der Hand in den Mund.

In der dritten Profi-Liga wissen einige Clubs kaum noch, wie die Auswärtsreise mit Hotelübernachtung bezahlt werden soll. Nicht nur der VfB Lübeck weiß davon ein Lied zu singen. Die Telekom, wie Allianz, Adidas und Audi Groß-Gesellschafter beim FC Bayern, hält die Clubs in Liga drei als Titelsponsor mit ihrem Spartensender TV-Magenta am Leben. Der Profi-Fußball lebt in einer Drei-Klassen-Gesellschaft. Bayern und Co. lassen es sich weiter gut gehehen, in der Kategorie zwei – wie in Hoffenheim, Freiburg, Augsburg oder in Stuttgart – muss ordentlich gewirtschaftet werden, um zu überleben. In der Kategorie drei geht die blanke Angst um. Die viel zu hohen Spielergehälter gefährden die Zukunft dieser Vereine. Dazu gehört auch Werder Bremen.

Spannung pur

Der Hamburger SV ganz oben knapp vor dem punktgleichen Duo VfL Bochum und Holstein Kiel. Lauernd dahinter Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf und seit gestern auch die Roten von Hannover 96. Die zweite Liga verkauft sich mit einem hochspannenden Interieur. Traditionsclubs mit dem Anspruch, dem Oberhaus angehören zu wollen, geben den Ton an. Eine Sechser-Riege, die den HSV als Favoriten ertragen muss. Auch, weil der höchste Zweitliga-Etat im Volkspark aufgestellt worden ist.

Job-Killer

Das sind Niederlagen. Ein Trainer wie Markus Gisdol weiß das. Gescheitert in Hoffenheim und beim HSV. Zunächst läuft es unter ihm wie in der Anfangsphase in Hamburg und in Köln. Es dauert nicht lange, bis der Anfangszauber in der Schublade liegt. Und so bekommt Gisdol, der im Erfolgsfall schnell abhebt vom Erdboden, am nächsten Wochenende sein persönliches Endspiel in Köln gegen Hertha BSC. Dies gilt wohl auch für Sebastian Hoeneß in Hoffenheim. Er hat es mit dem Heimspiel gegen Bielefeld ein wenig leichter als Gisdol.

Geschafft hat es vorerst Christian Gross auf Schalke. Das 4:0 gegen Hoffenheim kommt für ihn wie ein Sechser im Lotto daher. Er bleibt wohl bis zum Saisonende. Auch, weil Schalke kein Geld für einen fünften Trainer in dieser laufenden Geister-Saison hat.