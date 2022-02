Fussball : Ex-Profi Martin Harnik drückt dem HSV und Werder die Daumen

Ex-Profi Martin Harnik drückt seinen beiden früheren Vereinen gleichermaßen die Daumen. „So, wie die Tabelle jetzt ist, würde ich sie mir auch am Ende der Saison wünschen“, sagte der 34-Jährige vor dem Spitzenspiel von Zweitliga-Tabellenführer Werder Bremen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim zweitplatzierten HSV in einem Podcast des „Hamburger Abendblatt“. Für die Partie tippte Harnik ein 1:1-Unentschieden.

Harnik, der in seiner Karriere 37 Bundesligaspiele für Werder und 23 Zweitliga-Partien für den HSV bestritten hat, sieht Trainer Ole Werner und die Bremer im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg am besten gerüstet: „Qualitativ sehe ich Werder als die beste Mannschaft der Zweiten Liga, den HSV sehe ich „nur“ auf Rang drei. Rein vom Kader scheint mir Schalke...

