Nations League : Ex-BVB-Star: „Waren harte Monate, es war nicht einfach“

Norwegens Star-Stürmer Erling Haaland hat nach eigenen Worten eine schwere Zeit hinter sich. „Es waren harte Monate, es war nicht einfach“, sagte der 21-Jährige am Montag bei einer Pressekonferenz der norwegischen Nationalmannschaft in Oslo. Der von Borussia Dortmund zum englischen Meister Manchester City wechselnde Angreifer trifft mit der Auswahl in der Nations League auf Serbien, zweimal Schweden und Slowenien.

Vor allem der Tod seines Beraters Mino Raiola (54) Ende April habe ihn sehr getroffen. „Das war sehr schwer. Es hat die Dinge anders gemacht. Sie können sich vorstellen, was ich durchgemacht habe, es war von allem etwas“, sagte der sichtlich bewegte Haaland: „Aber ich werde mich nicht beschweren, ich mag mein Leben.“ Zugleich betonte er, trotz des Wirb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.