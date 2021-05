Nationalmannschaft : Ewiger Neuer hat Ziele über magische 100 hinaus

Noch zwei Spiele, dann tritt Manuel Neuer in den erlesenen „Club der Hunderter“ ein. Das macht den Kapitän stolz, vor allem als Torwart. Ein Zeichen Richtung Karriereende gibt's von ihm nicht.

Seefeld in Tirol | Mit einer Gewichtsweste springt Manuel Neuer immer und immer wieder explosiv über ein Seil, bevor er mit einem Gummiband verbunden einen Schuss nach dem anderen abwehren muss. Die täglichen Trainingsszenen vor den imposanten Skisprungschanzen in Seefeld verdeutlichen eindrucksvoll, was Deutschlands ewige Nummer 1 auch verbal in der EM-Vorbereitung ...

