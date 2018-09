Vor Salzburg-Spiel : Leipziger Werner und Saracchi trainieren individuell

Nationalspieler Timo Werner und Defensivspezialist Marcelo Saracchi von RB Leipzig haben am Mittwoch nicht am Mannschaftstraining vor dem Europa-League-Duell gegen RB Salzburg am folgenden Tag teilgenommen.

von dpa

19. September 2018, 16:23 Uhr

Beide standen beim Abschlusstraining zwar mit auf dem Trainingsplatz, arbeiteten aber individuell. Gründe dafür und ob sie für einen Einsatz infrage kommen gab es noch nicht. Werner hatte aber bereits zu Wochenbeginn wegen Adduktorenbeschwerden nicht mit dem Team trainiert.