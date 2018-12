Europa League : Einsatz von Leipzig-Trio in Salzburg ungewiss

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss weiter um das Mitwirken von Kevin Kampl, Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano im vorentscheidenden Europa-League-Spiel bei RB Salzburg am Donnerstag bangen.

von dpa

27. November 2018, 11:43 Uhr

Alle drei konnten auch am Montag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Der an einer Sprunggelenkverletzung laborierende Kampl fehlte, die angeschlagenen Sabitzer (Wade) und Upamecano (Knie) absolvierten individuelles Training. Alle drei hatten bereits zuvor am Samstag beim 0:1 beim VfL Wolfsburg pausiert.

Das Team von Trainer Ralf Rangnick muss in Salzburg gewinnen, um die Chancen auf ein Überwintern in der Europa League aufrechtzuerhalten. Allerdings sind die Österreicher unter Führung ihres deutschen Trainers Marco Rose seit genau zwei Jahren in 52 Heimpartien wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Die mit vier Europa-League-Siegen die Gruppe anführenden Salzburger benötigen noch einen Punkt, um die K.o.-Runde zu erreichen.